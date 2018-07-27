Coca-Cola поднимет цены из-за тарифов на металлы

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Компания The Coca-Cola Company повысит цены на свою продукцию в США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление гендиректора корпорации Джеймса Квинси.

Решение связано с повышением тарифов на алюминий – именно из этого металла делают банки для напитков. В числе других факторов – увеличение стоимости труда, а также общий курс мировой экономики на протекционизм.

Когда именно произойдет повышение цен, не уточняется. Квинси также не пояснил, коснется ли это решение зарубежных рынков.

В марте 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении экспортных пошлин на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов). Он объяснил это желанием защитить американских производителей. Одной из первых на закон отреагировала компания Harley-Davidson, которая решила расширять производство за пределами США. По словам представителей компании, это единственный способ сделать мотоциклы доступными для клиентов в Европе и сохранить присутствие на европейском рынке.

Ранее сообщалось, что The Coca-Cola Company впервые выпустит первый в своей линейке алкогольный напиток. Компания решила выпустить спиртной напиток из-за популярности слабоалкогольных напитков в Японии. По мнению экспертов, это позволит компании выйти на рынок алкогольных напитков с фруктовыми вкусами крепостью 5 процентов.