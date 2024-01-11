Московский производитель медсредств увеличил выпуск продукции более чем на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичный производитель медицинской и косметической продукции с наносеребром "Лаборатория Аргентум" увеличил объем выпуска изделий на 24,7% в 2023 году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его информации, предприятие выпустило более 40 тысяч единиц продукции. Он также напомнил, что всего в городе существует более 100 фабрик и заводов, которые выпускают товары, применяемые в медицинской сфере.

"Лаборатория Аргентум" выпускает кремы, капли, тоники, спреи, салфетки с наночастицами серебра, уточнили на портале мэра и правительства Москвы. Подобные средства оказывают ранозаживляющее, противозудное и антисептическое действие. В их составе не присутствуют консерванты, антибиотики, спирты, токсичные соли серебра и примеси тяжелых металлов.

Отмечается, что объем продаж лечебно-косметических и медицинских изделий приблизился к отметке 9,4 миллиона рублей. По информации гендиректора компании Владимира Лапочкина, в текущем году предприятие планирует достичь плановых показателей по продажам не менее 15 миллионов рублей в год, а также увеличить ассортимент продукции при помощи новых изделий по уходу за кожей.

Помимо этого, столичная компания "Лассард" выпустила за 2023 год 60 единиц лазерного оборудования, это в три раза превышает производственные объемы прошлого года. По словам Овчинского, производственная площадка компании выросла в пять раз, это позволило на 200% увеличить количество выпускаемого оборудования и создать 140 рабочих мест.

Также компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" разработала и запустила в производство материнскую плату с поддержкой отечественных процессоров. Предприятие планирует произвести порядка 30 тысяч экземпляров нового продукта в 2024 году только для собственных нужд.

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