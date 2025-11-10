Сборку чипов "Байкал-М" прекратили из-за дефицита компонентов

Фото: 123RF.com/kalachevstudio

Трехлетний эксперимент по сборке чипов "Байкал-М" в Калининграде свернули из-за дефицита компонентов. Об этом "Коммерсанту" рассказал гендиректор "Байкал Электроникс" Андрей Евдокимов.

По его словам, сборку прекратили из-за дефицита полупроводниковых кристаллов на рынке. На заключительном этапе они должны помещаться в корпус, чтобы защитить его от повреждений, контакта с внешней средой и платой чипа. Евдокимов отметил, что при этом сам эксперимент на мощностях предприятия GS Nanotech показал хорошие результаты.

Генеральный директор последнего Сергей Пластинин добавил, что после завершения эксперимента компанией было получено 74–85% пригодной продукции, однако чтобы дойти до 98%, необходимо еще больше кристаллов. Во время эксперимента производились десятки микросхем в месяц, однако для серийного производства необходимо было не менее 1 тысячи в месяц.

Отечественный восьмиядерный процессор "Байкал-М" имеет широкий спектр применения. Он может использоваться как в офисных компьютерах и платежных терминалах и банкоматах, так и в системах хранения данных, мини-серверах и промышленных компьютерах и оборудовании.

Ранее сообщалось, что прототип российской игровой консоли был представлен производителем электроники Fplus. Отмечалось, что она имеет такие технические параметры, которые позволяют запускать на ней современные видеоигры.

Консоль можно будет частично перенести на российские компоненты (от 20 до 40%), включая использование отечественного процессора.

