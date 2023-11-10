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10 ноября, 10:42

Экономика

Территориальные органы ФАС смогут проверять обоснованность тарифов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство РФ предоставило региональным управлениям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возможность проверять обоснованность тарифов в качестве дополнительной меры по контролю за ценами. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

При этом в кабмине добавили, что выносить акт по результатам проверки и отслеживать его исполнение, как и ранее, будет центральный аппарат ФАС.

"За ним также остаются полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов. Принятое решение направлено на повышение оперативности контроля экономической обоснованности тарифов", – сообщили на сайте правительства.

Ранее российские власти дали поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить необоснованный рост цен на строительные материалы и попросили губернаторов на местах проконтролировать это. Власти видят, что в цене вновь выросли цемент, арматура, трубы.

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