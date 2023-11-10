Курс доллара поднялся до 92,19 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По данным на 07:08 по московскому времени американская валюта повысилась на 15 копеек, до 92,19 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Между тем курс юаня подорожал на 1 копейку и составил 12,61 рубля, хотя в начале торгов опускался до 12,59 рубля. С евро сделок на данный момент нет.

В среду, 8 ноября, курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября. По данным на 14:47 по московскому времени американская валюта упала на 0,3%, до 91,98 рубля.

К 14:52 доллар замедлил снижение до 91,99 рубля (падение 0,29%). Евро в это время потерял 0,52%, опустившись до 98,16 рубля. Юань снизился до 12,628 рубля (-0,4%).

Глава Сбербанка Герман Греф до этого заявил о наличии тенденции к укреплению национальной валюты РФ, отметив, что фундаментальный курс сейчас составляет 85–90 рублей за доллар. По его словам, банк прогнозирует до конца года стабильную ситуацию с рублем. Ослабление валюты маловероятно.

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