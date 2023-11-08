Курс доллара опустился ниже 92 руб впервые с 31 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 14:47 по московскому времени, американская валюта упала на 0,3%, до 91,98 рубля. К 14:52 доллар замедлил снижение до 91,99 рубля (падение 0,29%). Евро в это время потерял 0,52%, опустившись до 98,16 рубля. Юань снизился до 12,628 рубля (-0,4%).

Днем ранее, 7 ноября, стоимость доллара выросла на открытии торгов до 92,4 рубля. При этом евро подешевел на 11,5 копейки, до 98,98 рубля, а юань вырос на 0,1 копейки, до 12,68 рубля.

Между тем глава Сбербанка Герман Греф заявил о наличии тенденции к укреплению национальной валюты РФ, отметив, что фундаментальный курс сейчас составляет 85–90 рублей за доллар. По его словам, банк прогнозирует до конца года стабильную ситуацию с рублем. Ослабление валюты маловероятно.

Москвичам рассказали об укреплении рубля на бирже