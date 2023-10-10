Доллар вырос до 99,66 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По состоянию на 07:07 по московскому времени американская валюта выросла на 34 копейки, до 99,66 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро составил 105,52 рубля, увеличившись на 77 копеек. Юань поднялся на 7 копеек и торговался по 13,66 рубля.

В первые минуты торгов доллар торговался в диапазоне 99–99,68 рубля, юань – от 13,58 до 13,66 рубля, европейская валюта – в районе 105,29–105,52 рубля.

В 17:50 по московскому времени 9 октября американская валюта, подешевев на 43 копейки, торговалась на бирже по 99,98 рубля. К 18:25 доллар снизился до 99,18 рубля, а минутами ранее курс опускался до 98,84 рубля.

Юань между тем снизился в цене на 4 копейки и оценивался в 13,67 рубля, евро можно было приобрести по 105,39 рубля (-38 копеек).

Экономист Андрей Лобода заявил, что рассматривает для доллара базовый сценарий на середину октября в 98–102 рубля, для евро вполне возможен диапазон 103–107 рублей.

Он предположил, что причина таких колебаний валют к рублю связана с обострением обстановки на Ближнем Востоке и ростом доллара как "защитного актива". Евро по отношению к доллару слабеет, но к рублю – дорожает.

Курс доллара превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года