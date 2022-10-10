Премия по экономике памяти Нобеля присуждена за исследования банков

Фото: twitter.com/NobelPrize

В этом году премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля была присуждена за исследования банков и финансовых кризисов. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Премию получили бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также два американских исследователя Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.

Ранее Владимир Путин заявил, что норвежский Нобелевский комитет в значительной мере обесценил значимость Нобелевской премии мира. Глава государства раскритиковал, в частности, вручение награды бывшему президенту США Бараку Обаме.

Российский лидер отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия, сохраняет хорошее отношение ко всем коллегам, в том числе к Обаме. Однако он подчеркнул, что не понимает, за что экс-лидер Соединенных Штатов был удостоен Нобелевской премии.

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