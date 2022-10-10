Курс доллара на Мосбирже превысил 63 рубля впервые с 7 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с 7 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:51 по московскому времени, курс американской валюты прибавил 3,41%, поднявшись до 63,08 рубля. При этом к 10:55 он был на отметке 62,81 рубля.

Ранее россиянам рассказали, когда случится обвал доллара. По словам независимого финансового аналитика Андрея Верникова, на появление замены доллару как мировой резервной валюте потребуется несколько десятков лет.

Эксперт также отмечал, что на данный момент доллар невыгодно использовать для инвестиций развивающимся государствам. При этом он добавил, что такая валюта не находится в стабильном состоянии: она то укрепляется, то ослабевает.



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