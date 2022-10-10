Курс доллара на Мосбирже поднялся до 62 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся до 62 рублей впервые с 21 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 08:56 по московскому времени курс американской валюты повысился до 61,65 рубля, увеличившись на 65 копеек. Минутами ранее показатель вырос до 62 рублей.

Курс евро, в свою очередь, вырос на 47 копеек и составил 60,37 рубля.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин заявил, что наиболее заметно рубль может упасть по отношению к доллару и евро, это возможно в нескольких ситуациях. По его мнению, рубль может упасть, если нерезиденты займутся продажей российских активов, конвертируют выручку в валюту и вывезут ее из страны.

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