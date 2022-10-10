Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Газпрома"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

По акциям "Газпрома" проводят дискретный аукцион. Соответствующая информация появилась на сайте Мосбиржи.

Отмечается, что с 10:15 по московскому времени торги ценными бумагами "Газпрома" были переведены в режим дискретного аукциона. Его окончание и возобновление торгов запланировали на 10:45.

Акции "Газпрома" в ходе торгов падали уже на 29,75%, с понедельника они торгуются без дивидендов, размер которых составляет 51,03 рубля на акцию.

Уточняется, что дискретный аукцион проводят, если стоимость ценных бумаг возрастает или снижается на 20% и держится на этом уровне на протяжении 10 минут.

Ранее стало известно, что индекс Мосбиржи упал почти на 8,84% по итогам торгов 21 сентября. На тот момент это было максимальное с 24 февраля падение. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию упал до 2 215,67 пункта, долларовый РТС снизился на 9,3%, до 1 154,17 пункта.



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