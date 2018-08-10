Белоусов объяснил, почему металлургам пора "делиться" сверхдоходами

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Помощник президента РФ Андрей Белоусов пояснил, почему предложил изъять дополнительные доходы у 14 российских металлургических, нефтехимических и химических компаний. По его словам, предприятия получают сверхдоход благодаря факторам, которые не зависят от их деятельности, таким как рост мировых цен на продукцию и ослабление рубля.
"Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: "Делиться надо", – цитируют Белоусова "Ведомости". Помощник президента таким образом ответил на слова президента ассоциации "Русская сталь" Владимира Лисина, назвавшего инициативу анекдотом.
"Сейчас эти доходы изымаются у сырьевых компаний только через налог на прибыль за исключением нефтяников - для них такой механизм предусмотрен формулами экспортной пошлины и НДПИ, но его нет для металлургов и химиков", – пояснил Белоусов. По его словам, сборы нужно увязать с тремя факторами: ослаблением рубля, изменением конъюнктуры рынка и инвестициями в собственное производство.
Ранее сообщалось, что Минпромторг обсудил с компаниями инициативу изъятия дополнительных доходов из несвязанных с нефтедобычей отраслей. Планируется, что это принесет в бюджет около 0,5 триллиона ежегодно. Цель использования средств – реализация майского указа президента.
Новые сборы коснутся компаний "Сибур", "Норникель", "Уралкалий", НЛМК, "Алроса", "Мечел", "Полюс золото", "Северсталь", "Металлоинвест", "Фосагро" и других. О совещаниях сообщали источники, официальных комментариев от Минпромторга не поступало.
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