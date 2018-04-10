10 апреля 2018, 09:00Экономика
Си Цзиньпин провозгласил принципы развития Китая в новую эру
Фото: ТАСС/Zuma/Li Tao
Председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил четыре принципа национального развития Китая в новую эру социализма.
"Мы продолжим улучшать ситуацию в нашей стране путем реформ и преобразований, предпримем решительные шаги в области инноваций и развития", – заявил он на церемонии открытия главной части Азиатского экономического форума, передает ТАСС.
Кроме того, Китай намерен расширить рамки открытости и кооперации. По словам Си Цзиньпина, страна будет сотрудничать со всем миром, внося свой вклад в развитие человечества.
Форум проходит с 8 по 11 апреля на территории южной островной провинции Хайнань. В эом году в нем принимают участие более двух тысяч человек.
РФ ежегодно присоединяется к АЭФ и внимательно следит за обсуждением проблем, которые касаются развития российской экономики.
Ранее в Китае объявили о введении пошлин на 128 импортируемых из США товаров в качестве ответных мер на пошлины со стороны Вашингтона на сталь и алюминий.