Си Цзиньпин провозгласил принципы развития Китая в новую эру

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Председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил четыре принципа национального развития Китая в новую эру социализма.

"Мы продолжим улучшать ситуацию в нашей стране путем реформ и преобразований, предпримем решительные шаги в области инноваций и развития", – заявил он на церемонии открытия главной части Азиатского экономического форума, передает ТАСС.

Кроме того, Китай намерен расширить рамки открытости и кооперации. По словам Си Цзиньпина, страна будет сотрудничать со всем миром, внося свой вклад в развитие человечества.

Форум проходит с 8 по 11 апреля на территории южной островной провинции Хайнань. В эом году в нем принимают участие более двух тысяч человек.

РФ ежегодно присоединяется к АЭФ и внимательно следит за обсуждением проблем, которые касаются развития российской экономики.

Ранее в Китае объявили о введении пошлин на 128 импортируемых из США товаров в качестве ответных мер на пошлины со стороны Вашингтона на сталь и алюминий.