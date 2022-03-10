РФ введет временный запрет на экспорт зерновых и сахара

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Российские власти введут временный запрет на экспортные поставки зерна в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Соответствующее решение приняла подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Помимо этого, она выступила за введение запрета на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца на тот же срок.
В Минэкономразвития пояснили, что ограничения на экспорт зерновых культур будут распространяться на пшеницу, меслин, ячмень, рожь и кукурузу. Для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом, будет предусмотрено исключение.
Экспорт сахара будет запрещен с оговоркой о том, что поставки в страны ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых министерством сельского хозяйства.
Ранее правительство России запретило экспортные поставки легковых автомобилей, которые ранее были ввезены в страну из-за рубежа. Кроме того, правительство ввело запрет на экспорт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также яхт, пассажирских и грузовых судов.
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