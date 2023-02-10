Ак Барс Банк начал покупать и продавать наличные дирхамы

Фото: пресс-служба ПАО "АК БАРС" БАНК

Ак Барс Банк запускает наличную покупку и продажу дирхамов, сообщает пресс-служба банка.

Купить и продать валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), открыть и пополнить счет, а также осуществить переводы по системе SWIFT можно в офисах Ак Барс Банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Также купить или продать дирхамы можно безналично через мобильное приложение или в любом офисе банка. Отслеживать состояние счета можно в приложении "Ак Барс Онлайн".

Купить наличные дирхамы можно в московских офисах на Озерковской набережной, 26, или в офисе продаж в Последнем переулке, 24. В Санкт-Петербурге продажи осуществляют офисы на Стремянной улице, 15/1А, и в Поварском переулке, 2. Жители Казани смогут купить дирхамы в офисах на улице Декабристов, 1, улице Горького, 3, или на Право-Булачной улице, 51.

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