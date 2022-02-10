Ретейлеры заявили о проблемах с поставками овощей и фруктов из-за границы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские торговые сети столкнулись с задержками поставок фруктов и овощей из других стран в связи со строгим контролем Роспотребнадзора за ввозом продуктов из-за рубежа, сообщает газета "Ведомости".
Отмечается, что импортные овощи и фрукты оказались в дефиците, что привело к росту цен. Данная ситуация произошла из-за того, что продукты стали проходить границу гораздо дольше: много времени стало уделяться досмотрам и карантину.
Представитель одной из торговых сетей уточнил, что задержки поставок в порт Новороссийска составили в среднем более семи дней, а в ряде случаев стали доходить до трех недель. Из-за этого качество довозимого товара стало снижаться.
В свою очередь, представитель сети "Верный" отметил, что в настоящее время наблюдаются задержки с поставками апельсинов, лимонов, грейпфрутов и турецких мандаринов. Он уточнил, что это можно объяснить изменением сроков получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар. Они выросли с 3 до 5 суток. Из-за этого поставщики повысили закупочные цены втрое.
Ранее Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Египта, Ирана и Турции. Данные ограничения ввели из-за пестицидов, которые нашли в апельсинах, винограде, мандаринах, гранатах, лимонах и перце.
Однако сообщалось, что речи о полном запрете овощей и фруктов из этих стран не идет. Ограничение касается лишь некоторых зарубежных предприятий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: