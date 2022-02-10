Ретейлеры заявили о проблемах с поставками овощей и фруктов из-за границы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские торговые сети столкнулись с задержками поставок фруктов и овощей из других стран в связи со строгим контролем Роспотребнадзора за ввозом продуктов из-за рубежа, сообщает газета "Ведомости".

Отмечается, что импортные овощи и фрукты оказались в дефиците, что привело к росту цен. Данная ситуация произошла из-за того, что продукты стали проходить границу гораздо дольше: много времени стало уделяться досмотрам и карантину.

Представитель одной из торговых сетей уточнил, что задержки поставок в порт Новороссийска составили в среднем более семи дней, а в ряде случаев стали доходить до трех недель. Из-за этого качество довозимого товара стало снижаться.

В свою очередь, представитель сети "Верный" отметил, что в настоящее время наблюдаются задержки с поставками апельсинов, лимонов, грейпфрутов и турецких мандаринов. Он уточнил, что это можно объяснить изменением сроков получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар. Они выросли с 3 до 5 суток. Из-за этого поставщики повысили закупочные цены втрое.

Ранее Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Египта, Ирана и Турции. Данные ограничения ввели из-за пестицидов, которые нашли в апельсинах, винограде, мандаринах, гранатах, лимонах и перце.

Однако сообщалось, что речи о полном запрете овощей и фруктов из этих стран не идет. Ограничение касается лишь некоторых зарубежных предприятий.

