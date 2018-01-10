"Роснефть" продала сеть автозаправок на Украине‍

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Компания "Роснефть" продала все имеющиеся у нее розничные сбытовые активы на Украине, включая сеть автозаправочных станций.

Как передает ТАСС, ранее "Роснефть" владела сетью из 141 автозаправок в 12 областях Украины. Российской компании также принадлежал оператор оптовых поставок нефтепродуктов "ТНК-Индастриз Украина" и нефтеперерабатывающий завод ЛИНИК в Луганской области, деятельность которого была прекращена в начале 2012 года.

Помимо этого, по состоянию на 31 декабря 2017 года "Роснефть" лишилась ряда дочерних предприятий, зарегистрированных в Киеве. Как пояснили в "Роснефти", это связано с продажей данных активов 20 декабря.

Ранее стало известно, что компания "Лукойл" продала "Лукойл-Украина, с 240 АЗС и шестью нефтебазами, австрийской компании AMIC Energy Management GmbH.