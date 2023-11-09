Правительство планирует ужесточить борьбу с уклонением от налогов – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство РФ доработало законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, с помощью которых у россиян не останется лазеек для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает РБК.

Так, планируется ужесточить мониторинг за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми компаниями. За нарушение правил трансфертного ценообразования по новым поправкам предусмотрен большой штраф: для внешнеэкономических операций он достигнет суммы в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, увеличится список лиц, которые могут являться взаимозависимыми. Уточняется, что теперь ими смогут считаться контролируемые зарубежные организации с одним отслеживаемым представителем.

Также в рамках поправок появится 15% налог на любые услуги и работы, которые предоставляют компаниям из России зарубежные взаимозависимые организации. По сути, такое изменение будет приравниваться к ставке на дивиденды.

Как утверждают эксперты, самым ощутимым для бизнеса будет увеличение штрафа за установление нерыночных цен. Теперь он может составить, с учетом пени, 300–400% от суммы недостачи.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали и внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц. Председатель комитета ГД по труду и член партии Ярослав Нилов пояснил, что инициативой предлагается установить налоговые ставки от 0 до 35%.

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