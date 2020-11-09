Сергунина пригласила предпринимателей на онлайн-встречу с экспертами ресторанного бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Агентство инноваций Москвы проведет для предпринимателей деловую встречу в рамках проекта "Стартап-кафе", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Встреча в дистанционном формате пройдет 12 ноября. Она будет посвящена современным технологиям в сферах производства, продажи и доставки продуктов питания. Своим опытом поделятся ведущие игроки рынка и эксперты.

"Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнеров и инвесторов. Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ретейла. А лучший, по мнению жюри, стартап включат в городскую программу тестирования инноваций", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

На встречу приглашаются создатели стартапов, представители технологичного бизнеса и торговых компаний, рестораторов и инвесторов, а также разработчиков Food Tech-решений. В конкурсе стартапов примут участие 17 проектов. Мероприятие пройдет бесплатно, но для участия в нем нужно предварительно зарегистрироваться.

Ранее на инвестиционном портале столицы для предпринимателей стали доступны 28 онлайн-сервисов. На портале содержатся сведения о городской недвижимости, доступной для покупки или аренды. Также желающие могут подать заявку на участие в электронных торгах.

