Сергунина пригласила предпринимателей на онлайн-встречу с экспертами ресторанного бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Агентство инноваций Москвы проведет для предпринимателей деловую встречу в рамках проекта "Стартап-кафе", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Встреча в дистанционном формате пройдет 12 ноября. Она будет посвящена современным технологиям в сферах производства, продажи и доставки продуктов питания. Своим опытом поделятся ведущие игроки рынка и эксперты.
"Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнеров и инвесторов. Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ретейла. А лучший, по мнению жюри, стартап включат в городскую программу тестирования инноваций", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
На встречу приглашаются создатели стартапов, представители технологичного бизнеса и торговых компаний, рестораторов и инвесторов, а также разработчиков Food Tech-решений. В конкурсе стартапов примут участие 17 проектов. Мероприятие пройдет бесплатно, но для участия в нем нужно предварительно зарегистрироваться.
Ранее на инвестиционном портале столицы для предпринимателей стали доступны 28 онлайн-сервисов. На портале содержатся сведения о городской недвижимости, доступной для покупки или аренды. Также желающие могут подать заявку на участие в электронных торгах.
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