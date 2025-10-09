Экономист Масленников: введение допналога на импортные товары вызовет рост цен

Фото: 123RF/rbouwman

Введение дополнительного налога для продавцов иностранных товаров отрицательно скажется на потребителях, так как приведет к росту цен, заявил в беседе с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Ранее глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил обложить магазины, торгующие иностранной продукцией, дополнительным налогом в размере 15%. В беседе с изданием "Абзац" он указал, что сделать это следует уже в этом году.

"Если не разрешат увеличивать цены на импортные товары, они (магазины. – Прим. ред.) накинут цены на российские. А кто-то будет все равно повышать стоимость и импортной продукции, и тогда вслед за ними это начнут делать и наши производители", – высказался о последствиях реализации этой идеи Масленников.

Он уверен, что добиться отказа от повышения цен невозможно. Для этого сотрудникам Роспотребнадзора придется регулярно обходить все магазины. Однако, по мнению эксперта, с этой целью могут быть предусмотрены отдельные проверки.

"Если и вводить такие налоги, то надо продумывать их гибкое применение, которое будет зависеть от того, какие страны усиливают экспорт своей продукции в Российскую Федерацию. Например, как в ситуации, которую мы наблюдали с китайскими автомобилями, когда на рынке произошло их засилье, что привело к резкому торможению нашего автопрома", – напомнил Масленников.

Он указал, что дополнительное налогообложение в итоге отразится на потребителе.

"Если видно, что поток импорта начинает угрожать национальной промышленности, надо повышать пошлины", – резюмировал Масленников.

Ранее российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий отменить освобождение от налога на добавленную стоимость для операций, связанных с банковскими картами.

Пока Налоговый кодекс не предусматривает выплат за такие операции, как обслуживание банковских карт и технологическое взаимодействие с участниками расчетов. В случае принятия поправок льгота сохранится только для базовых банковских услуг – открытия и ведения счетов граждан и организаций.

