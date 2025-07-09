Italehti: в Финляндии санкции против РФ привели к росту прямой торговли рублями

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Введенные против РФ ограничения привели к тому, что в торговых комплексах и интернет-сообществах Финляндии выросло количество операций с рублями. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Iltalehti.

По версии журналистов, такая тенденция связана с прекращением банковских операций между странами, в результате чего граждане не могут перевести деньги в Россию. Издание считает, что решить проблему можно с помощью заключения частных договоренностей о валютном обмене через соцсети.

В качестве примера был приведен телеграм-канал "Обмен валют в Финляндии", на который подписаны 24 тысячи человек. Там реализуется прямая торговля рублями и евро без посредников. При этом, как уточняет издание, многие подписчики канала живут в Хельсинки.

В свою очередь, сами администраторы телеграм-канала рекомендуют гражданам осуществлять обменные операции в торговых центрах из-за большого скопления людей. Это также связано с тем, что люди могут попасть на мошенников или криминал.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет отключить свыше 20 банков от международной платежной системы SWIFT в рамках новых антироссийских санкций. Помимо этого, объединение может снизить потолок цен на российскую нефть, а также ввести ограничения в отношении газопроводов "Северный поток".

