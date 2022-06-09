ФАС запретила проекту "Росконтроль" использовать приставку "рос"

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Федеральная антимонопольная служба запретила негосударственной организации "Росконтроль", специализирующейся на контроле качества товаров и услуг, использовать приставку "рос" в названии. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"По мнению ФАС России, неправомерное использование приставки "рос" в названии системы является актом недобросовестной конкуренции, поскольку вводит в заблуждение потребителей, формируя представление о прохождении товаром специального государственного контроля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что система оценки качества "Росконтроль" имеет коммерческий характер и не связана с органами государственной власти РФ. По итогам рассмотрения антимонопольного дела в отношении организации ФАС выявила факт нарушения закона о защите конкуренции и предписала "Росконтролю" прекратить использование приставки "рос".

Ранее ФАС возбудила дело в отношении "Сибирской генерирующей компании" (СГК) по подозрению в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии. Выясняя причины высоких цен на РСВ (рынок на сутки вперед) в Сибири, специалисты ФАС установили, что СГК, имея доминирующее положение, подавала заявки с завышенными ценовыми показателями.