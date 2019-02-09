Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:33

Moody's повысило суверенный рейтинг России

экономика

08:33

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня "Baa3". Прогноз по рейтингу был изменен с "позитивного" на "стабильный". Об этом говорится на официальном сайте агентства.

"Повышение рейтинга России отражает позитивное влияние политики, принятой в последние годы для укрепления и без того надежных финансовых и других внешних показателей страны, а также снижение уязвимости страны к внешним шокам, включая введение новых санкций", – говорится в сообщении.

Специалисты Moody's также отметили улучшение способности российского правительства России противостоять внешним шокам, включая дальнейшие санкции.

По словам министра финансов Антона Силуанова, решение повысить суверенный рейтинг России свидетельствует о том, что успехи экономической политики Москвы оценены по достоинству. Он также отметил, что российская экономика наглядно продемонстрировала устойчивость к "внешним шокам" во время нестабильности на развивающихся рынках осенью 2018 года, когда Россия не понесла в этой ситуации значительных потерь.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в число регионов-лидеров РФ по качеству бюджетной политики. Такие итоги показали мониторинг и оценка финансовой деятельности за 2017 год.

По данным столичного департамента финансов, в Москве обеспечено высокое качество бюджетного планирования и исполнения бюджета. Более 97% расходов бюджета носит программный характер, сохраняется низкий уровень долговой нагрузки.

Кроме того, Москва первой из регионов перешла на программный бюджет, который увязывает городские финансы с целями и приоритетами развития города. На сегодняшний день процессы формирования и исполнения бюджета полностью автоматизированы.

экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика