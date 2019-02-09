Moody's повысило суверенный рейтинг России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня "Baa3". Прогноз по рейтингу был изменен с "позитивного" на "стабильный". Об этом говорится на официальном сайте агентства.

"Повышение рейтинга России отражает позитивное влияние политики, принятой в последние годы для укрепления и без того надежных финансовых и других внешних показателей страны, а также снижение уязвимости страны к внешним шокам, включая введение новых санкций", – говорится в сообщении.

Специалисты Moody's также отметили улучшение способности российского правительства России противостоять внешним шокам, включая дальнейшие санкции.

По словам министра финансов Антона Силуанова, решение повысить суверенный рейтинг России свидетельствует о том, что успехи экономической политики Москвы оценены по достоинству. Он также отметил, что российская экономика наглядно продемонстрировала устойчивость к "внешним шокам" во время нестабильности на развивающихся рынках осенью 2018 года, когда Россия не понесла в этой ситуации значительных потерь.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в число регионов-лидеров РФ по качеству бюджетной политики. Такие итоги показали мониторинг и оценка финансовой деятельности за 2017 год.

По данным столичного департамента финансов, в Москве обеспечено высокое качество бюджетного планирования и исполнения бюджета. Более 97% расходов бюджета носит программный характер, сохраняется низкий уровень долговой нагрузки.

Кроме того, Москва первой из регионов перешла на программный бюджет, который увязывает городские финансы с целями и приоритетами развития города. На сегодняшний день процессы формирования и исполнения бюджета полностью автоматизированы.