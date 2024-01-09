Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 29 декабря

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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 90 рублей впервые с 29 декабря 2023 года. Об этом говорят данные торгов.

По данным на 13:41 по московскому времени, доллар снизился на 1,29%, до 89,98 рубля. К 13:44 американская валюта находилась на уровне 89,85 рубля.

Курс евро при этом снизился на 1,64%, до 98,36 рубля, а юаня – до 1,52%, до 12,516 рубля.

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев предположил, что курс доллара в феврале 2024 года будет в районе 87–95 рублей. По его словам, на курс рубля влияют множество факторов, среди которых – геополитика, нефть, денежно-кредитная политика ЦБ РФ и административные меры. Если не произойдет форс-мажорных ситуаций, то большого изменения курса ожидать не стоит, отметил экономист.

Он подчеркнул, что сильное ослабление рубля приведет к росту инфляции, с чем активно борется Банк России, при этом укрепление курса нацвалюты невыгодно для бюджета. Наиболее комфортным курсом будет примерно 90 рублей за доллар, добавил эксперт.

Кроме того, он назвал дальнейшее повышение ключевой ставки Центробанка маловероятным. Нефть сейчас сильно зависима от геополитики и конфликтов, которые теряют накал. А спрос россиян на иностранную валюту в данный момент не является сильным фактором, заключил эксперт.



"Деньги 24. Итоги": рубль укрепился ниже 90 за доллар