Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября 2017, 18:20

Экономика

Госдума одобрила проект повышения МРОТ до прожиточного минимума

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Проект закона внесен правительством РФ в конце сентября текущего года.

Законопроектом предлагается установить, что с 1 января 2018 года размер МРОТ должен составлять 9 тысяч 489 рублей в месяц. Начиная с 2019 года, размер МРОТ должен быть равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 85 процентов прожиточного минимума с 2018 года и до 100 процентов с 2019 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

В настоящий момент МРОТ в России составляет 7800 рублей. Согласно последним изменениям в законе "О минимальном размере оплаты труда", работодатель не может устанавливать сотруднику месячную зарплату ниже МРОТ, если он полностью отработал свою норму.

экономика деньги

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика