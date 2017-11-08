Госдума одобрила проект повышения МРОТ до прожиточного минимума

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Проект закона внесен правительством РФ в конце сентября текущего года.

Законопроектом предлагается установить, что с 1 января 2018 года размер МРОТ должен составлять 9 тысяч 489 рублей в месяц. Начиная с 2019 года, размер МРОТ должен быть равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 85 процентов прожиточного минимума с 2018 года и до 100 процентов с 2019 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

В настоящий момент МРОТ в России составляет 7800 рублей. Согласно последним изменениям в законе "О минимальном размере оплаты труда", работодатель не может устанавливать сотруднику месячную зарплату ниже МРОТ, если он полностью отработал свою норму.