Курс евро превысил 76 рублей впервые с мая 2018 года

Фото: ТАСС/DPA/Klaus Ohlenschldger
Курс евро к рублю вырос до 76,2 рубля во время торгов на Московской бирже вечером 8 августа. В последний раз курс евро находился на уровне выше 76 рублей 3 мая 2018 года.
Ранее сообщалось об активном росте американской валюты, которая побила апрельский максимум и к вечеру торговалась почти по 65,2 рубля.
Как отмечают эксперты, на стоимость российской валюты повлияли сообщения о возможных новых антироссийских санкциях со стороны США, а также приостановившийся рост цен на нефть.
Рост стоимости иностранной валюты наблюдается весь день 8 августа. Ранее курс евро впервые с мая превысил 75 рублей на торгах.
Курс доллара может взлететь как минимум до 73 рублей, предупреждают аналитики. Это случится, если Вашингтон перейдет от угроз к действиям и примет новые ограничения.
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