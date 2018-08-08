ФАС оштрафует "большую тройку" операторов за роуминг

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Федеральная антимонопольная служба оштрафует "большую тройку" операторов сотовой связи за роуминг. Сумму штрафа определят в сентябре текущего года, сообщил заместитель главы службы Анатолий Голомолзин, передает ТАСС.

"Вопрос о санкциях за нарушение антимонопольного законодательства уже решается в рамках кодекса административных правонарушений. Мы сейчас в рамках дела констатировали факт нарушения", – сказал Голомолзин.

Он отметил, что все российские операторы связи отменят плату за роуминг внутри сети.

Ранее сообщалось, что оплату входящих звонков во внутрисетевом роуминге в ближайшее время планируют отменить операторы "большой тройки". С 20 августа все входящие звонки за пределами региона подключения станут бесплатными для пользователей любых тарифов "Билайн". "Мегафон" отменит плату с 1 сентября для большей части абонентов. Полностью плату за входящие отменят во второй половине сентября. В МТС сообщили, что оператор в ближайшее время также не будет брать плату за входящие звонки на территории страны.