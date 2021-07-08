Глава "Мособлгаза" рассказал о газификации подмосковных садовых товариществ

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Гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов заявил, что к концу 2022 года некоторые садовые товарищества смогут воспользоваться программой "Социальная газификация", которая была запущена по поручению Владимира Путина.

"Очень большой запрос идет от дачников. В программу ведь попадают и дачные товарищества, которые находятся в границах населенных пунктов социальной газификации. Им до границы товарищества также будет подведен источник газа", – пояснил Баранов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он также добавил, что внутри территории товарищества разводка будет проводиться за счет собственника земли. По его словам, в Подмосковье 2,8 тысячи населенных пунктов и около 300 тысяч домов подпали под программу.

11 июня президент РФ подписал закон, согласно которому газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан.

В документе прописано, что в стране вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Таковым является компания "Газпром". В отдельных случаях возможно привлечение региональных операторов газификации.

Кроме того, законом устанавливается, что рост тарифов для населения исключается, на них также не будут распространяться инвестиционные надбавки. Уточнялось, что услуги по подключению домов к газу должны оказываться по принципу одного окна.