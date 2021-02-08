Цена платины поднялась до 1,17 тыс долларов за тройскую унцию

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Стоимость платины в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже Comex поднялась на 3,56% и достигла отметки в 1,173 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В последний раз цена платины поднималась выше уровня в 1,17 тысячи долларов за тройскую унцию в августе 2016 года.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила 60 долларов за баррель впервые с 29 января прошлого года. Уточнялось, что цена апрельских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,77% – до 60,01 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла до 57,53 доллара за баррель.