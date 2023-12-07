07 декабря, 18:07Экономика
Набиуллина призвала минимизировать валютные ограничения для бизнеса
Фото: depositphotos/sabphoto
Валютных ограничений должно быть минимум, поскольку они создают дополнительные издержки для бизнеса и препятствуют привлекательности иностранных инвестиций. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Моя позиция заключается в том, что валютных ограничений должно быть по минимуму, потому что они создают дополнительные издержки для бизнеса. Бизнес у нас креативный, и слава богу, что креативный, он находит способы, как обойти", – цитирует ее ТАСС.
По ее словам, для иностранных инвесторов должны быть прозрачные и понятные правила, в частности, им необходимо знать, как можно вывести заработанное в стране.
Между тем глава Минфина России Антон Силуанов назвал валютные ограничения временной мерой, передает РИА Новости. По его словам, они уже показали результат и в дальнейшем будут уходить.
Ранее Владимир Путин подписал указ о продаже выручки в иностранной валюте некоторыми экспортерами РФ. Срок действия документа ограничивается шестью месяцами. В числе экспортеров оказались 43 компании.
"Деньги 24": в РФ установили объем продаж валютной выручки для отдельных экспортеров
Читайте также