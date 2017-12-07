Курс биткойна впервые превысил 16 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Курс биткойна второй раз за 7 декабря обновил свой исторический максимум. Стоимость криптовалюты выросла на 24 процента и превысила отметку в 16 тысяч долларов на бирже Coinmarketcap.

Ранее в этот же день биткойн впервые превысил отметку в 15 тысяч долларов. До этого в течение двух дней валюта также обновляла свои исторические максимумы.

Периоду роста предшествовали два падения в конце и середине ноября. Одно из них было связано с изменением интереса инвесторов, другое – с неполадками на одной из крупных криптовалютных бирж.

Кроме того, сообщалось, что хакеры украли с одной из торговых площадок биткойны стоимостью почти 70 миллионов долларов. Торговая площадка ведет собственное расследование параллельно с правоохранителями.