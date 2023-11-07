Служба доставки DHL повысила стоимость услуг в России

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Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL с 1 ноября увеличила в России стоимость на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также на услуги по таможенному декларированию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании.

По информации пресс-службы, тарифы DHL возросли в среднем на 35%. Компания объяснила это "беспрецедентными вызовами, с которыми столкнулся мир в последние годы", из-за чего им пришлось серьезно изменить логистические цепочки. В письме отмечается, что DHL каждый год пересматривает стоимость услуг исходя из инфляции, операционных и других затрат (авиаперевозки, автомобильные комплектующие), цен на топливо.

"Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг", – подчеркнули в компании.

По прайсу, который размещен на сайте, стоимость доставки по странам за 1 килограмм груза не изменилась, а тариф на дополнительные услуги увеличился. Так, надбавка за нестандартные габариты поднялась на 37% – до 4,8 тысячи рублей за одно место.

Ранее стало известно, что DHL Express с 1 сентября прекращает доставку отправлений внутри РФ в связи с техническими сложностями в информационных системах и инфраструктуре. При этом услуги по экспресс-доставке из России за границу все еще предоставляются.

DHL с осени прекратит доставку внутри России