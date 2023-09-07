Минфин США сообщил, что блокированные активы РФ оцениваются примерно в 280 млрд долларов

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Активы России, блокированные из-за начала российской спецоперации на Украине, оцениваются примерно в 280 миллиардов долларов и по большей части находятся в Евросоюзе. Об этом со ссылкой на заявление министерства финансов США сообщает РИА Новости.

В Минфине США подчеркнули, что специалисты из США, Австралии, Канады, Еврокомиссии, Франции, Германии, Японии, Италии и Великобритании завершили первичный аудит российских суверенных активов. Американское ведомство отметило, что суверенные активы России будут удерживаться странами до тех пор, пока та не возместит ущерб, причиненный Украине.

Полное выявление и подсчет российских активов специалисты намерены завершить до конца года.

Ранее сообщалось, что министерство финансов РФ ожидает разморозки активов частных инвесторов из России за рубежом на 100 миллиардов рублей до конца текущего года, для чего будут созданы законодательные условия. Российские активы планируют обменять на заблокированные средства иностранных граждан, замороженные на счетах типа "С". Это будет касаться только операций между физическими лицами, бизнесом и брокерами.

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