Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара составил 75,59 рубля на открытии Московской биржи, исходит из данных торговой площадки.
Американская валюта выросла в цене на 0,21% по сравнению с прошлыми показателями. В то же время курс евро составил 89,3875 рубля, продемонстрировав рост на 0,18%.
По данным от 10:04, доллар можно купить за 75,53 рубля, евро – за 89,33 рубля.
Ранее аналитики сообщили, что при благоприятных условиях за ближайшие три-четыре месяца курс рубля способен укрепиться до 70 рублей за доллар и 84 рублей – за евро. Однако некоторые эксперты считают, что это маловероятно, поскольку на курс валют влияют различные факторы как в России, так и за рубежом.
Курс рубля к доллару и евро продолжает снижаться
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