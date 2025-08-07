Свыше 2 тыс совместных закупок провели заказчики Москвы на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 2 тысяч совместных закупок провели заказчики Москвы на портале поставщиков за первые 6 месяцев 2025 года, заявила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По словам вице-мэра, общая сумма закупок составила 1,2 миллиарда рублей, что на 35% превышает значение прошлого года. Также городу удалось сэкономить 486 миллионов рублей. Такой результат больше аналогичного периода 2024 года на 73%.

Багреева объяснила, что формат совместных сессий на портале помогает заказчикам присоединяться к закупкам, созданным другими учреждениями региона. Таким образом, предложения привлекают большее число поставщиков, что стимулирует конкуренцию между ними и дает возможность сэкономить бюджетные средства.

Совместные закупки стали доступны столичным заказчикам в сентябре 2023 года. Чтобы воспользоваться этой опцией, организатор должен выбрать формат "Совместная закупка" и пригласить одного или нескольких клиентов из своего региона, которым нужны товары той же категории. При этом участникам сессии нужно выбрать количество продукции, после чего закупку можно будет опубликовать.

"Наибольшая доля в объеме совместных закупок – 309,2 миллиона рублей – пришлась на строительные товары. На второе место вышли хозяйственные товары и бытовая техника – их закупили на 123,8 миллиона рублей", – отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Третью строчку тем временем заняли бумага и канцелярские товары, на закупку которых было потрачено 96 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2025 года в Москве заключили с региональными поставщиками контракты на 308 миллиардов рублей. Наиболее часто столичные организации приобретали в регионах строительные услуги, медицинские изделия и лекарства, транспортные средства и запчасти, а также охранные и противопожарные услуги. На эти позиции пришлось почти 82% от общей суммы контрактов.