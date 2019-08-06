ЦБ обнаружил в Минбанке "центр управления полетами"

11:20
11:20
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Проходящий процедуру санации Московский индустриальный банк (МИнБанк) регулировал заемщиков из нескольких регионов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.
По словам представителя регулятора, на этих заемщиков приходится по меньшей мере 80 миллиардов рублей.
"После входа в банк временной администрации ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги", – указал Поздышев.
Как оказалось, финансовую отчетность для заемщиков готовила и вела одна и та же компания. Сервер этой организации находился в здании МИнБанка. А заместитель главного бухгалтера банка по совместительству являлся гендиректором этой компании.
"Заемщики управлялись так называемым единым центром управления полетами", – резюмировал Поздышев.
ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка 22 января. Кредитная организация занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков.
Ранее вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский высказывал мнение, что МИнБанк представляет собой системообразующий банк, прежде всего, для области строительства. "Там кадры очень высокопрофессиональные, политика банка в целом за многие годы была адекватной, но банковские риски есть банковские риски. С учетом внешних и внутренних факторов бывают ситуации, когда приходится поддерживать этот банк", – пояснил Киевский. По мнению эксперта, итог по оздоровлению кредитной организации будет положительным, банк будет продолжать работать в штатном режиме.
В ЦБ отмечали, что признаков криминальных схем по выводу средств из Московского индустриального банка (МИнБанка) не было.
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