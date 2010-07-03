Роскомнадзор потребовал от "Открытия" объяснить утечку данных клиентов

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Роскомнадзор направил письменное уведомление банку "Открытие" с требованием разъяснить ситуацию, связанную с неправомерным распространением персональных данных клиентов "Бинбанка", передает Агентство "Москва".

В письме требуют сообщить о причинах произошедшего, о причастных к инциденту лицах, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося.

В Роскомнадзоре отметили, что несвоевременное предупреждение об утечках представляет собой угрозу безопасности персональных данных граждан.

Ранее СМИ писали, что на одном из сайтов была обнаружена база с персональными данными 70 тысяч клиентов "Бинбанка", которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. В рамках санации "Бинбанк" был присоединен к банку "Открытие".

2 августа Роскачество напомнило всем выходящим в Сеть о необходимости соблюдать правила цифровой гигиены. На компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновленное ПО, а камеру и микрофон лучше "заклеивать до востребования". Тогда, пояснили в Роскачестве, даже подключившись к компьютеру, хакер не увидит и не услышит пользователя. Эксперты отметили, что "кому-то данная рекомендация может показаться паранойей", но ведь при этом многие "закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома".