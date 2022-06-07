Крепкий импортный алкоголь в РФ могут заменить отечественным коньяком и кальвадосом

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Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров оценил ситуацию с сокращением запасов зарубежного алкоголя в РФ.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" сенатор заявил, что российские производители могут заняться импортозамещением.

"Может быть, нам будет не хватать каких-то специализированных, но мы многие крепкие алкогольные напитки, которые за рубежом производят, можем производить у себя и на сегодняшний день производим", – отметил Майоров.

В качестве примера он привел коньяк отечественного производства и кальвадос. Ради развития данного направления председатель комитета Совфеда призвал помогать российским предприятиям.

Накануне стало известно, что в российских ресторанах отмечается сокращение запасов импортного алкоголя. В большинстве случаев организации пользуются собственными закупками, в то время как новые поставки ограничены.

