Рубль частично отыграл потери на торгах Мосбиржи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ходе основной сессии валютных торгов на Московской бирже рубль замедлил снижение, а также ненадолго укреплялся к доллару, евро и юаню. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По данным на 14:19 по московскому времени, стоимость доллара составила 81,17 рубля (-0,25%), евро – 88,84 рубля (-0,35%). Юань в это время стоил 11,792 рубля (-0,07%).

К 14:45 один доллар составлял 81,53 рубля (+0,18%), евро – 89,16 рубля (+0,01%), юань – 11,846 рубля (+0,39%).

Ранее курс доллара в ходе торгов поднялся выше 83 рублей впервые с 6 апреля 2022 года. В это время евро превысил отметку в 91 рубль.

Юань до этого подорожал до 12 рублей впервые с 21 апреля прошлого года. Несколькими минутами позже юань замедлил рост и торговался уже на уровне 11,97 рубля.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!