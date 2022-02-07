Российские агрегаторы такси опровергли факт сговора на рынке

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Российские агрегаторы такси прокомментировали сообщения СМИ о выявленном Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) сговоре на рынке легковых перевозок, отвергнув обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

"С материалами расследования ЕЭК не ознакомлены, поэтому не можем их детально комментировать. При этом отмечаем, что "Ситимобил" не осуществляет действий, являющихся нарушениями конкуренции на рынке РФ", – заявили в пресс-службе компании "Ситимобил".

В сервисе DiDi пояснили, что список вопросов от ЕЭК поступил в компанию в прошлом году. По словам PR-директора компании в России и СНГ Ирины Гущиной, запрос ЕЭК не отличался от стандартных проверок.

"Вся информация и все материалы были предоставлены нами в соответствии с требованиями ЕЭК. Считаем, что DiDi работает в строгом соответствии с законодательством и нормами регулирования рынка", – отметила она, уточнив, что агрегатор не получал аналогичных запросов от Федеральной антимонопольной службы.

В компании "Яндекс. Go" прокомментировать данную ситуацию отказались.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил убрать наценки на услуги такси для клиентов с малолетними детьми. Он напомнил, что во многих муниципалитетах родители могут бесплатно перевозить детей на общественном транспорте, однако в популярных сервисах тарифы на услуги такси с креслом для перевозки детей превышают стандартные.