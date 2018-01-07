Иск ЕС к России по делу о свинине могут рассмотреть в течение 60 дней − ВТО

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Согласно правилам Всемирной торговой организации (ВТО) на рассмотрение в арбитражном суде жалобы Евросоюза на Россию по делу об импорте свинины отведено 60 дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТО.

По словам представителя организации, в соответствии со статьей 22.6 о торговых спорах, их рассмотрение "должно быть проведено первоначальной панелью арбитров, если ее члены свободны, или же одним арбитром, назначенным генеральным директором, и должно быть завершено в течение 60 дней после истечения разумного периода времени". При этом отмечается, что на практике подобные процедуры могут занимать и больше времени из-за разногласия сторон о том, "принял ли ответчик меры для выполнения решения", которое ранее было принято Третейской группой.

В Совфеде иск ЕС к России по поводу импорта свинины назвали "беспределом". Как подчеркнул первый зампредседателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров, после подобных претензий разумно поставить вопрос об участии России в ВТО.

Ранее ЕС заявил о намерении взыскать с России 1,39 миллиарда евро за 700 тысяч тонн свинины, поставленных в Россию в 2013 году. В ответ Россия заявила в ВТО о несогласии с этими претензиями.