Иск ЕС к России по делу о свинине могут рассмотреть в течение 60 дней − ВТО

7 января, 23:52
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Согласно правилам Всемирной торговой организации (ВТО) на рассмотрение в арбитражном суде жалобы Евросоюза на Россию по делу об импорте свинины отведено 60 дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТО.
По словам представителя организации, в соответствии со статьей 22.6 о торговых спорах, их рассмотрение "должно быть проведено первоначальной панелью арбитров, если ее члены свободны, или же одним арбитром, назначенным генеральным директором, и должно быть завершено в течение 60 дней после истечения разумного периода времени". При этом отмечается, что на практике подобные процедуры могут занимать и больше времени из-за разногласия сторон о том, "принял ли ответчик меры для выполнения решения", которое ранее было принято Третейской группой.
В Совфеде иск ЕС к России по поводу импорта свинины назвали "беспределом". Как подчеркнул первый зампредседателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров, после подобных претензий разумно поставить вопрос об участии России в ВТО.
Ранее ЕС заявил о намерении взыскать с России 1,39 миллиарда евро за 700 тысяч тонн свинины, поставленных в Россию в 2013 году. В ответ Россия заявила в ВТО о несогласии с этими претензиями.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: