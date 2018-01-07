Россия заявила в ВТО о несогласии с претензиями ЕС по делу о свинине

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Делегация России во Всемирной торговой организации (ВТО) уведомила главу органа по урегулированию споров ВТО о несогласии с претензиями Евросоюза по делу о свинине.

Евросоюз намерен взыскать с России 1,39 миллиарда евро, сообщает "Российская газета". Cтолько стоили 700 тысяч тонн свинины, поставленные из ЕС в Россию в 2013 году.

Евросоюз утверждает, что Россия не исполняет рекомендации и решение панели арбитров ВТО. Принимая во внимание возражения России, вопрос снова передали в арбитраж. Разбирательство продлится длительное время.