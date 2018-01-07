Иск ЕС к России по поводу импорта свинины в Совфеде назвали "беспределом"

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Иск Евросоюза к России из-за запрета на импорт свинины в Совете Федерации назвали "беспределом". Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Пока то, что заявляет ЕС, − это беспредел", − заявил Джабаров в беседе с RT. "На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?" − возмутился сенатор.

Как подчеркнул Джабаров, принимая во внимание подобные претензии со стороны ВТО, возникает вопрос, необходимо ли участие России в этой организации. По мнению сенатора, членство в ВТО не приносит России ничего, кроме проблем и "полной незащищенности от санкционной политики".

Даже если в суде требования Брюсселя признают законными, РФ следует отказаться от их исполнения, подытожил Джабаров.

Ранее стало известно о намерении ЕС взыскать с России 1,39 миллиарда евро за 700 тысяч тонн свинины, которые были поставлены из ЕС в Россию в 2013 году. В ответ Россия заявила в ВТО о несогласии с претензиями ЕС по делу о свинине.

Запрет на импорт свинины был введен в 2014 году, когда произошла вспышка африканской чумы свиней в Польше и Литве. Затем свинину включили в продэмбарго в ответ на западные санкции.