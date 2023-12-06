В серийном производстве вертолетов в Казани нашли поддельные детали

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В серийном производстве отечественных гражданских вертолетов Ми-8 и "Ансат" обнаружили факты использования поддельной резины, из которой создавали прокладки для топливной системы. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным СМИ, подделка могла привести к разрушению этих прокладок, засорению фильтров, а также к остановке двигателя в полете. В результате в зоне риска оказались 37 вертолетов 2022 года выпуска – 27 Ми-8МТВ-1 и 10 "Ансат-СК".

В материале указали, что Росавиация приостановила эксплуатацию машин до замены деталей на новые. Дополнительно ведомство уведомило разработчиков и изготовителей вертолетов, Минпромторг, МЧС и эксплуатантов этих типов воздушных судов.

Подделку зафиксировала служба качества Казанского вертолетного завода. Как уточнили в "Ростехе", по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

"<...> под ДЛГ подпали 18 машин Национальной службы санитарной авиации (дочка "Ростеха"), четыре – "Авиалесоохраны", по два – авиационной компании "Ямал", "Газпромавиа" и "КрасАвиа", по одному – "Конверс Авиа", "Арго", "Дальнереченск Авиа", Камчатского авиапредприятия, оставшиеся пять – других эксплуатантов", – говорится в сообщении.

В "Ростехе" добавили, что поставщика резиновых пластин для прокладок на КВЗ выбрали во время закупочных процедур. Близкий к КВЗ источник уточнил, что контрафактный материал был поставлен на завод еще в августе 2022 года.

Авторы статьи указали, что в прошлом году завод заключил лишь один госконтракт на поставку резиновых пластин пяти видов. Их масса составляет более 4 тысяч тонн. В конкурсной процедуре за этот контракт победил нераскрытый участник, который предложил наименьшую цену в 2,3 миллиона рублей, пишет издание.

Топ-менеджер, комментируя варианты происхождения поддельной резины, заявил, что ее могли изготовить, а после забраковать, однако вместо утилизации или переработки кто-то в корыстных целях оформил на такой материал паспорт качества.

"Второй вариант – наиболее вероятный. У резины есть срок годности/хранения (обычно пять лет), после которого ее свойства ухудшаются – она становится менее эластичной и ломкой. После окончания сроков хранения она списывается и утилизируется. Затем на такую резину оформляют другой паспорт качества и выдают ее за новую", – пояснил топ-менеджер.

В "Ростехе" уточнили, что дефект зафиксировала заводская служба качества. Впоследствии изделия были отправлены в изолятор брака, а использованная до испытаний продукция изъята из производственных цехов. Компания также передала службе безопасности предприятия документы, подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям ГОСТ.

Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, добавил источник издания. Сейчас оно находится на стадии судебного разбирательства.

При этом это не первый случай обнаружения на КВЗ поддельной резины. Похожая ситуация произошла в августе прошлого года. На тот момент по факту использования на заводе некачественного материала при изготовлении прокладок для топливной системы вертолета "Ансат" Росавиация уже издавала одну ДЛГ.

Как уточнил основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков, фиксация дефектных изделий при производстве и ремонте воздушных судов является не редкостью даже для зарубежных компаний. В качестве примера он привел Airbus и Boeing.

Ранее стало известно, что Росстандарт заявил о добровольном отзыве из РФ почти 80 тысяч автомобилей Lada производства АО "АвтоВАЗ". В качестве причины такого решения было названо отсутствие в машинах блока управления системой оповещения экстренных служб "ЭРА-Глонасс".