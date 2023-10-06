Эксперт объяснил, почему курс доллара не обновил максимум за 1,5 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Доллар не преодолел свой максимум за 1,5 года в 101,75 рубля из-за спекулянтов на рынке, которые решили зафиксировать прибыль около этого важного технического препятствия и продавали подорожавшие доллары, выразил свое мнение эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин в беседе "Газетой.ру".

Он считает, что дисбаланс на российском валютном рынке сохраняется, несмотря на вероятное увеличение предложения иностранной валюты. Оно должно было произойти благодаря наращиванию импорта за счет относительно высоких цен на нефть.

Скорее всего, спрос на валюту тоже растет на фоне восстановления импорта и вывода капиталов в другие страны, в том числе нерезидентами, которые выходят из российских активов, отметил Бабин.

Ранее сообщалось, что курс доллара упал ниже 100 рублей. Стоимость американской валюты на 15:23 снизилась на 60 копеек, до 99,81 рубля. На 9 копеек подешевел и юань, до 13,64 рубля. Евро также опустился на 47 копеек, до 105,30 рубля.

Эксперты предсказали возможный рост доллара до 113 рулей до конца 2023 года