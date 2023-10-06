Курс доллара в ходе торгов упал ниже 100 рублей

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Курс доллара в ходе валютных торгов опустился ниже 100 рублей, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость американской валюты на 15:23 упала на 60 копеек, до 99,81 рубля. На 9 копеек подешевел и юань, до 13,64 рубля. Евро также опустился на 47 копеек, до 105,30 рубля.

Днем ранее стоимость доллара превысила 100,06 рубля второй раз за текущую неделю. Уже утром в пятницу, 6 августа, курс американской валюты поднялся выше 101 рубля. Последний раз такой показатель фиксировали 14 августа.

Параллельно рос и евро, который торговался за 106,06 рубля. Крайний раз его курс столько стоил 16 августа.

На фоне значительного ослабления национальной валюты экономист и политический аналитик Валерий Корнеев спрогнозировал рост продуктовой инфляции в России, что сильно повлияет на жизнь простых граждан. При этом он заявил, что история с обвалом курса не станет долгоиграющей.

Эксперты предсказали возможный рост доллара до 113 рулей до конца 2023 года