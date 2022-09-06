Курс евро превысил 62 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 62 рублей впервые с 17 августа, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:09 по московскому времени европейская валюта подорожала на 42 копейки до 60,55 рубля. При этом минутами ранее евро вырос до 62,11 рубля.

В то время как курс доллара снизился на 3 копейки, до 60,84 рубля.

Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что курс рубля по отношению к доллару в настоящее время занимает крепкие позиции. Эксперт также выразил уверенность в привлекательности национальной валюты для инвесторов в ближайшие 1–1,5 года.

В свою очередь, первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми.

Он подчеркнул, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

