Минфин предложил сократить расходы на Крым

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Уменьшить финансирование социально-экономического развития Крыма и Севастополя предложили в Министерстве финансов, сообщает РИА Новости.

В документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности" говорится, что в следующем году расходы могут снизиться на 8,5 миллиарда рублей –до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда – до 82,3 миллиарда рублей.

Финансирование государственных программ по развитию ДФО, СКФО и Арктической зоны также планируют сократить.

Ранее сообщалось, что туристические путевки в Крым на август могут подешеветь на 90 %, сообщают власти республики. Начиная с этого месяца гостевые дома и мини-отели Крыма будут продавать туры через единую электронную систему "Фортуна".