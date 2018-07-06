Эксперт объяснил введение Пекином ответных пошлин на американские товары

6 июля, 16:17
Фото: AP/Andy Wong
Введение Пекином ответных пошлин на импорт американских товаров прокомментировал заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО имени Примакова Сергей Луконин.
Эксперт напомнил, что инициатором введения пошлин выступили именно США. "Китай действует в фарватере этих событий и предпринимает ответные меры", – отметил он в разговоре с RT.
Как пояснил Луконин, вводя пошлины на импорт китайских товаров, Дональд Трамп тем самым пытается выполнить свои предвыборные обещания и воплотить в жизнь лозунг "Америка прежде всего". По словам эксперта, Вашингтон ставит задачу "затормозить развитие Китая, прежде всего инновационное". Речь идет, прежде всего, о программе "Сделано в Китае – 20252, реализацию которой власти США стремятся всячески затруднить. "В соответствии с этой программой к 2025 году около 70% ВВП в Китае будет формироваться за счет инновационных и высокотехнологичных отраслей. Америка не хочет допустить этого ни в коем случае", – подчеркнул Луконин.
Специалист также не исключил, что торговое противостояние первой и второй экономик мира может затронуть интересы и других государств.
Если из-за действия США темпы экономического роста Китая замедлятся, "эта ситуация способна запустить экономический кризис во всем мире", добавил Луконин.
6 июля Китай ввел пошлины на импорт американских товаров в ответ на аналогичные действия США. Возможные последствия торгового противостояния США и КНР оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, протекционизм США и ответные меры Китая, действительно, могут иметь последствия для всей мировой экономики. При этом Песков заверил, что Россия готова защитить свои экономические интересы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: