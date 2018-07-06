Эксперт объяснил введение Пекином ответных пошлин на американские товары

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Введение Пекином ответных пошлин на импорт американских товаров прокомментировал заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО имени Примакова Сергей Луконин.

Эксперт напомнил, что инициатором введения пошлин выступили именно США. "Китай действует в фарватере этих событий и предпринимает ответные меры", – отметил он в разговоре с RT.

Как пояснил Луконин, вводя пошлины на импорт китайских товаров, Дональд Трамп тем самым пытается выполнить свои предвыборные обещания и воплотить в жизнь лозунг "Америка прежде всего". По словам эксперта, Вашингтон ставит задачу "затормозить развитие Китая, прежде всего инновационное". Речь идет, прежде всего, о программе "Сделано в Китае – 20252, реализацию которой власти США стремятся всячески затруднить. "В соответствии с этой программой к 2025 году около 70% ВВП в Китае будет формироваться за счет инновационных и высокотехнологичных отраслей. Америка не хочет допустить этого ни в коем случае", – подчеркнул Луконин.

Специалист также не исключил, что торговое противостояние первой и второй экономик мира может затронуть интересы и других государств.

Если из-за действия США темпы экономического роста Китая замедлятся, "эта ситуация способна запустить экономический кризис во всем мире", добавил Луконин.

6 июля Китай ввел пошлины на импорт американских товаров в ответ на аналогичные действия США. Возможные последствия торгового противостояния США и КНР оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, протекционизм США и ответные меры Китая, действительно, могут иметь последствия для всей мировой экономики. При этом Песков заверил, что Россия готова защитить свои экономические интересы.