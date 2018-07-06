Китай ввел ответные пошлины на товары из США

6 июля, 12:53
Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Chenlin
Китай в ответ на пошлины США ввел ограничения на импорт американских товаров.
В КНР сообщили, что сегодня Вашингтон обложил пошлиной 818 наименований китайских товаров общим объемом в 34 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главного таможенного управления Китая.
Ответные меры КНР вступили в силу в 12:01 по местному времени (07:01 по московскому).
Весной Вашингтон представил список из 1,3 тысячи товаров из Китая, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение КНР интеллектуальных прав на продукцию производства США.
Ранее в министерстве коммерции КНР заявили, что Штаты нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну. Пекин вынужден предпринимать ответные меры, подчеркнули там. Министерство планирует сообщить ВТО о ситуации и вместе со всеми странами мира защитить систему многосторонней свободной торговли.
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